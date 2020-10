Operazione contro la pedopornografia online: arresti e perquisizioni in 16 province (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vasta Operazione della Polizia Postale in 16 province contro la pedopornografia online. Effettuati arresti, perquisizioni e denunciante 16 persone ritenute responsabili di divulgazione, cessione e detenzione di immagini video e fotografie pedopornografiche. L'Operazione Secondo le indagini della polizia, il materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori era scambiato su una piattaforma di messaggistica. L'Operazione è stata coordinata dal Centro nazionale contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vastadella Polizia Postale in 16la. Effettuatie denunciante 16 persone ritenute responsabili di divulgazione, cessione e detenzione di immagini video e fotografie pedopornografiche. L'Secondo le indagini della polizia, il materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori era scambiato su una piattaforma di messaggistica. L'è stata coordinata dal Centro nazionale contrasto alladel Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

carlosibilia : Sono 150 i Carabinieri di #Avellino che stanno eseguendo 19misure cautelari nell'ambito dell'operazione Delivery, v… - AriannaAmbrosi0 : RT @SkyTG24: Operazione contro la pedopornografia online: arresti e perquisizioni in 16 province - Yogaolic : RT @SkyTG24: Operazione contro la pedopornografia online: arresti e perquisizioni in 16 province - TechCorsair : RT @SkyTG24: Operazione contro la pedopornografia online: arresti e perquisizioni in 16 province - SkyTG24 : Operazione contro la pedopornografia online: arresti e perquisizioni in 16 province -