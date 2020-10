OnePlus 8T è lo smartphone che si ricarica per tutto il giorno in 15 minuti (Di giovedì 15 ottobre 2020) OnePlus fa una svolta netta con il recente passato e completa la sua strategia annuale con il lancio del nuovo OnePlus 8T. Se nell’ultimo anno la casa cinese sembrava aver scelto una strada verso il segmento premium e prezzi in costante ascesa, nel 2020 l’azienda fondata da Pete Lau ha deciso di tornare sui suoi passi scegliendo di dividere il proprio cammino tra i modelli Pro (uno all’anno) e le versioni tradizionali (il base e l’aggiornamento contraddistinto dalla T) che si alterneranno con la nuova serie OnePlus Nord che punta ad ampliare l’ottima esperienza OP in una fascia di prezzo diversa. «Con OnePlus 8T, stiamo portando funzionalità avanzate ad un numero ancora maggiore di utenti all’interno del nostro portfolio di smartphone premium. Dotato di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 ottobre 2020)fa una svolta netta con il recente passato e completa la sua strategia annuale con il lancio del nuovo8T. Se nell’ultimo anno la casa cinese sembrava aver scelto una strada verso il segmento premium e prezzi in costante ascesa, nel 2020 l’azienda fondata da Pete Lau ha deciso di tornare sui suoi passi scegliendo di dividere il proprio cammino tra i modelli Pro (uno all’anno) e le versioni tradizionali (il base e l’aggiornamento contraddistinto dalla T) che si alterneranno con la nuova serieNord che punta ad ampliare l’ottima esperienza OP in una fascia di prezzo diversa. «Con8T, stiamo portando funzionalità avanzate ad un numero ancora maggiore di utenti all’interno del nostro portfolio dipremium. Dotato di ...

fisco24_info : Arriva OnePlus 8T, è 5G e con schermo a 120 Hz: Lo smartphone con OxygenOS 11 parte da un prezzo di 599 euro - GamingToday4 : Cyberpunk 2077 avrà uno smartphone OnePlus 8T dedicato, in Cina - Asgard_Hydra : Cyberpunk 2077 avrà uno smartphone OnePlus 8T dedicato, in Cina - Asgard_Hydra : Smartphone OnePlus: basta app e servizi Facebook preinstallati - CeotechI : RT @CeotechI: Ho recensito una Cover Vegan per OnePlus 7T Pro di Noreve non molto tempo fa... - #noreve #oneplus7 #covercase #madeinfrance… -