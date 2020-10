Oms | vaccino? Giovani potrebbero aspettare fino al 2022

(Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 15 OTT - Una persona giovane e in salute potrebbe non essere vaccinata contro il coronavirusal. Lo ha detto la ricercatrice capo dell'Oms, Soumya Swaminathan, avvertendo che ...

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Una persona giovane e in salute potrebbe non essere vaccinata contro il coronavirus fino al 2022. Lo ha detto la ricercatrice capo dell'Oms, Soumya Swaminathan, avvertendo che ...A dirlo è stata Soumya Swaminathan, ricercatrice capo presso l'Organizzazione mondiale della sanità, che ha ribadito come la priorità siano "anziani e operatori sanitari" ...