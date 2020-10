Oms: “Non sosteniamo il lockdown come misura di controllo del Covid-19” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Uno dei membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, David Nabarro, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘The Spectator’ lo scorso 9 ottobre, chiarito la posizione dell’organo in merito alla pandemia di Covid-19: “Noi dell’Organizzazione mondiale della sanità non sosteniamo i lockdown come principale misura di controllo del coronavirus. L’unico caso in cui crediamo che un lockdown sia giustificato è quando permette di guadagnare tempo per riorganizzare e riunire le risorse, proteggere gli operatori sanitari che sono esausti, ma in generale preferiremmo non farlo”. “Basta guardare cosa è successo all’industria del turismo nei Caraibi, per esempio, o nel Pacifico. ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Uno dei membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, David Nabarro, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘The Spectator’ lo scorso 9 ottobre, chiarito la posizione dell’organo in merito alla pandemia di-19: “Noi dell’Organizzazione mondiale della sanità nonprincipaledidel coronavirus. L’unico caso in cui crediamo che unsia giustificato è quando permette di guadagnare tempo per riorganizzare e riunire le risorse, proteggere gli operatori sanitari che sono esausti, ma in generale preferiremmo non farlo”. “Basta guardare cosa è successo all’industria del turismo nei Caraibi, per esempio, o nel Pacifico. ...

