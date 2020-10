Oms Europa: coronavirus, record di 700.000 casi a settimana e 1.000 morti al giorno (Di giovedì 15 ottobre 2020) I casi confermati hanno ora superato i 7 milioni, passando da 6 a 7 milioni in soli 10 giorni. Durante il fine settimana sono stati raggiunti nuovi record con totali giornalieri che hanno superato per la prima volta i 120.000 casi, sia il 9 che il 10 ottobre, afferma Oms Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Iconfermati hanno ora superato i 7 milioni, passando da 6 a 7 milioni in soli 10 giorni. Durante il finesono stati raggiunti nuovicon totali giornalieri che hanno superato per la prima volta i 120.000, sia il 9 che il 10 ottobre, afferma Oms

