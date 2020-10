‘Omeopatia cosa c’è da sapere’, al via campagna nelle farmacie (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) – Al via da oggi nelle 18mila farmacie italiane aderenti a Federfarma una campagna di comunicazione per un approccio corretto all’omeopatia. A promuoverla è Omeoimprese, l’associazione che rappresenta le industrie farmaceutiche omeopatiche in Italia, insieme a Federfarma. ‘Omeopatia, cosa c’è da sapere’ è il titolo dell’opuscolo, che si potrà scaricare dal sito omeoimprese.it. “Si tratta di un decalogo rivolto ai pazienti per aiutarli a fare chiarezza sulle medicine complementari e sul loro corretto impiego – spiega il presidente di Omeoimprese, Giovanni Gorga – andando a sfatare falsi miti e fake news che in questi ultimi anni hanno fortemente minato una branca della medicina con 200 anni di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) – Al via da oggi18milaitaliane aderenti a Federfarma unadi comunicazione per un approccio corretto all’omeopatia. A promuoverla è Omeoimprese, l’associazione che rappresenta le industrie farmaceutiche omeopatiche in Italia, insieme a Federfarma. ‘Omeopatia,c’è da sapere’ è il titolo dell’opuscolo, che si potrà scaricare dal sito omeoimprese.it. “Si tratta di un decalogo rivolto ai pazienti per aiutarli a fare chiarezza sulle medicine complementari e sul loro corretto impiego – spiega il presidente di Omeoimprese, Giovanni Gorga – andando a sfatare falsi miti e fake news che in questi ultimi anni hanno fortemente minato una branca della medicina con 200 anni di ...

