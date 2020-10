Oltre tredici milioni dalla Svizzera, sono i ristorni dei frontalieri (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un tesoretto da tredici milioni e mezzo di euro assegnato dal Pirellone alle province di confine lombarde grazie ai ristorni dei lavoratori frontalieri. "È stata deliberata dalla Giunta regionale l'... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un tesoretto dae mezzo di euro assegnato dal Pirellone alle province di confine lombarde grazie aidei lavoratori. "È stata deliberataGiunta regionale l'...

provolinob : Le vostre crociate contro Signorini, come se il GF non avesse oltre a lui altri tredici - tredici - autori hanno si… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Usa, complotto per rapire la governatrice del Michigan: tredici arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre tredici Oltre tredici milioni dalla Svizzera Sono i ristorni dei frontalieri Il Giorno La Juve senza Cristiano Ronaldo: pochi flop in partite decisive

Oltre all’esempio di Valencia di cui sopra ... se si esclude anche in questo caso l’ultima giornata e l’1-3 subito in casa dalla Roma a giochi già fatti. In tredici partite senza Ronaldo a ...

Oltre tredici milioni dalla Svizzera Sono i ristorni dei frontalieri

Un tesoretto da tredici milioni e mezzo di euro assegnato dal Pirellone alle province di confine lombarde grazie ai ristorni dei lavoratori frontalieri. "È stata deliberata dalla Giunta regionale l’at ...

Oltre all’esempio di Valencia di cui sopra ... se si esclude anche in questo caso l’ultima giornata e l’1-3 subito in casa dalla Roma a giochi già fatti. In tredici partite senza Ronaldo a ...Un tesoretto da tredici milioni e mezzo di euro assegnato dal Pirellone alle province di confine lombarde grazie ai ristorni dei lavoratori frontalieri. "È stata deliberata dalla Giunta regionale l’at ...