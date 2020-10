Offerta tim: Super Fibra a soli 29.90 euro mensili (Di giovedì 15 ottobre 2020) Offerta TIM Fibra: MODEM, TIMVISION E CHIAMATE CON ATTIVAZIONE GRATUITA Ancora per pochi giorni è disponibile la nuova Offerta tim di rete fissa Super Fibra che offre, ai nuovi clienti, un modem Tim Hub+, la piattaforma TimVision, Fibra fino a un Giga e chiamate sul fisso collegabili anche da smartphone, il tutto al prezzo di 29.90 euro al mese. Il modem è il più potente di sempre, infatti offre una navigazione Super veloce fino a 2000 Mbps al secondo e garantisce una copertura wifi eccellente. Inoltre presenta numerose nuove funzionalità come il Parental Control, la configurazione automatica e il wifi intelligente con spegnimento anche in orari prestabiliti, il tutto naturalmente controllato tramite ... Leggi su promotelefoniche (Di giovedì 15 ottobre 2020)TIM: MODEM, TIMVISION E CHIAMATE CON ATTIVAZIONE GRATUITA Ancora per pochi giorni è disponibile la nuovatim di rete fissache offre, ai nuovi clienti, un modem Tim Hub+, la piattaforma TimVision,fino a un Giga e chiamate sul fisso collegabili anche da smartphone, il tutto al prezzo di 29.90al mese. Il modem è il più potente di sempre, infatti offre una navigazioneveloce fino a 2000 Mbps al secondo e garantisce una copertura wifi eccellente. Inoltre presenta numerose nuove funzionalità come il Parental Control, la configurazione automatica e il wifi intelligente con spegnimento anche in orari prestabiliti, il tutto naturalmente controllato tramite ...

timbusiness : Con l'offerta TIM Deluxe Plus per te, tutto incluso: ? 30 Giga ? Minuti illimitati e 50 SMS in Italia e in Europa ?… - Osserv_Impresa : Enel in uscita da Open Fiber: su il titolo e anche Tim apprezza: Il cda del gruppo dell'energia favorevole all'offe… - gyna_va : @evavseva Non pensavo alla cosa del mantenere il numero però, io ho fatto in quel modo perché ho cambiato. Quindi r… - logansette : @TIM_Official @TIM4USara Ma quali dettagli? E' da un mese che mi chiedete di attendere una verifica che si può fare… - TIM_Official : @rubylux04 ciao, ti mettiamo in contatto con @TIM4ULuca, ti darà info sull'offerta più idonea alle tue esigenze. Buona giornata da TIM! -