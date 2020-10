Occupazione abusiva delle palazzine comunali, ieri lo sgombero dei senzatetto a Pescara (Di giovedì 15 ottobre 2020) Pescara - Venti senzatetto sono stati sgomberati questa mattina nel corso di una operazione anti abusivismo presso due palazzine di proprietà del Comune occupate abusivamente da diversi anni in Via Valle Furci. Un'azione che l'amministrazione comunale ha concordato con il Prefetto, e che ha visto in azione Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, unitamente agli operai del Comune e al personale di tutte le società di servizi hanno infatti proceduto a liberare gli spazi dalle persone che vi stazionavano senza titolo. L'intervento è seguito dopo una ordinanza emanata dal sindaco Carlo Masci e che questa mattina ha trovato esecuzione. Le due strutture, come riferito dall'Amministrazione Comunale, presentavano bagni nuovi mai usati ma completamente distrutti, lampade spaccate e ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 15 ottobre 2020)- Ventisono stati sgomberati questa mattina nel corso di una operazione anti abusivismo presso duedi proprietà del Comune occupatemente da diversi anni in Via Valle Furci. Un'azione che l'amministrazione comunale ha concordato con il Prefetto, e che ha visto in azione Carabin, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, unitamente agli operai del Comune e al personale di tutte le società di servizi hanno infatti proceduto a liberare gli spazi dalle persone che vi stazionavano senza titolo. L'intervento è seguito dopo una ordinanza emanata dal sindaco Carlo Masci e che questa mattina ha trovato esecuzione. Le due strutture, come riferito dall'Amministrazione Comunale, presentavano bagni nuovi mai usati ma completamente distrutti, lampade spaccate e ...

MDiretta : Messina, occupazione abusiva di area demaniale a carico di noto locale di Mortelle, Polizia Municipale in azione [F… - Alessandria24C : Politica - Rifiuti in piazza Moncenisio, Morando (Lega): “Intervenga la Polizia Municipale per occupazione abusiva… - AnsaSardegna : Blitz Forestali a S.Gilla, sigilli a baracche e discariche. Indagate 23 persone per occupazione abusiva #ANSA - extraterra62 : RT @AlekosPrete: Mentre a Roma si chiudono le indagini per l'occupazione abusiva della sede di CasaPound a Bari il @ComunediBari la @Region… - tittimaestra : RT @AlekosPrete: Mentre a Roma si chiudono le indagini per l'occupazione abusiva della sede di CasaPound a Bari il @ComunediBari la @Region… -

Ultime Notizie dalla rete : Occupazione abusiva Mola, occupazione abusiva del Porto: sequestrate 200 barche Il Quotidiano Italiano - Bari Covid e campeggi abusivi: blitz nella Valle della luna

I dettagli dell’operazione saranno resi noti non appena sarà conclusa. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO Alle 7.30 della giornata di oggi, 13 ottobre le forze dell’ordine hanno fatto un sopralluogo nell’area a ...

Abusivismo edilizio, arrivano le ruspe a Mondragone: abbattimenti al Lido Papele

Dopo la pausa estiva, sono ripartiti nel Casertano gli interventi di demolizione, coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, di immobili e strutture dichiarati abusivi con.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti non appena sarà conclusa. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO Alle 7.30 della giornata di oggi, 13 ottobre le forze dell’ordine hanno fatto un sopralluogo nell’area a ...Dopo la pausa estiva, sono ripartiti nel Casertano gli interventi di demolizione, coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, di immobili e strutture dichiarati abusivi con.