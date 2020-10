Nuove regole processi civili fino al 31 ottobre: quali sono? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Le udienze a distanza continueranno anche nei prossimi mesi: l’emergenza coronavirus ha infatti spinto all’utilizzo delle Nuove tecnologie per un periodo di tempo prolungato, a tutela della salute di chi lavora nel settore giustizia e di chi come cittadino è, a vario titolo, coinvolto in questioni giudiziarie. Facciamo allora il punto sulle regole dei processi civili fino al 31 ottobre, sulla scorta delle più recenti novità normative in merito. Se ti interessa saperne di più su quando cambiare avvocato e come farlo nei processi, e i costi, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Si tratta di fatto di una estensione nel tempo delle misure introdotte in via sperimentale per lo svolgimento dei ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 15 ottobre 2020) Le udienze a distanza continueranno anche nei prossimi mesi: l’emergenza coronavirus ha infatti spinto all’utilizzo delletecnologie per un periodo di tempo prolungato, a tutela della salute di chi lavora nel settore giustizia e di chi come cittadino è, a vario titolo, coinvolto in questioni giudiziarie. Facciamo allora il punto sulledeial 31, sulla scorta delle più recenti novità normative in merito. Se ti interessa saperne di più su quando cambiare avvocato e come farlo nei, e i costi, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Si tratta di fatto di una estensione nel tempo delle misure introdotte in via sperimentale per lo svolgimento dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Nuovo Dpcm: dal calcetto alle feste private, tutte le nuove regole Corriere dello Sport I fatti del giorno - Milano (4)

Milano, 14 ott 17:00 - (Agenzia Nova) - - Covid: Massetti (Confartigianato Lombardia), a rischio 40 per cento incasso locali pubblici e nuova ondata chiusure - Le nuove regole per... (Rem) ...

Covid Fermo, l'ospedale Murri si blinda. Basta visite

L’Area Vasta vieta l’accesso ai parenti dei ricoverati. Il primario Amadio: "Chi è guarito doni il plasma" Fermo, 15 ottobre 2020 - Crescono ancora nella provincia di Fermo i positivi al Coronavirus, ...

