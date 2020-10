Nuove misure anti Covid-19 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per contenere la seconda ondata dell’epidemia da Covid-19 c’è bisogno del contributo di tutti. Rispettiamo le Nuove disposizioni, seguiamo le raccomandazioni, facciamo del bene al nostro Paese. Queste misure sono valide dal 14 Ottobre 2020. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per contenere la seconda ondata dell’epidemia da-19 c’è bisogno del contributo di tutti. Rispettiamo ledisposizioni, seguiamo le raccomandazioni, facciamo del bene al nostro Paese. Questesono valide dal 14 Ottobre 2020. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

TgLa7 : #Covid: #Lombardia, possibili nuove misure restrittive - M5S_Europa : Cancellare la #plenaria di #Strasburgo della prossima settimana è saggio. Non ha senso mettere a rischio, con gli s… - Twiperbole : ?? MISURE #ANTISMOG: dall'11 gennaio al 31 marzo 2021 entra in vigore la fase 2 dei provvedimenti per la qualità del… - partenopeoswiss : RT @RSInews: Covid, Berna suona l'allarme Sommaruga chiede 'una reazione forte di tutto il Paese' - Domani un incontro tra Berset e i rappr… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid Lazio, bollettino 15 ottobre: +594 casi (307 a Roma) e 7 morti. La Regione: «Se curva non scende nuove misure ine… -