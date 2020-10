Nove giocatori fuori Monza rinvia la gara (Di giovedì 15 ottobre 2020) Salta la prima partita di serie B a causa del virus: la Lega di serie B ha infatti ufficializzato ieri il rinvio a data da destinarsi Monza-Vicenza, gara valevole per la terza giornata di andata del ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Salta la prima partita di serie B a causa del virus: la Lega di serie B ha infatti ufficializzato ieri il rinvio a data da destinarsi-Vicenza,valevole per la terza giornata di andata del ...

TUTTOB1 : La Gazzetta dello Sport: 'Allarme Covid, il Monza perde nove giocatori: salta il Vicenza?' - Stevenpopart : @Ro_Sannina Io ero uno di quelli; ma ho smesso una decina di anni fa. Le ultime volte che mi sono presentato mancav… - Pa_Tos83 : @lucabalestrier3 @onlyju70 @realvarriale @ClaMarchisio8 @andagn Il protocollo è lo stesso in tutta Europa. Il PSG s… - madliber : @SamuelSaiyan @AxxMassimo @MusticaG Non penso che il calcio dovesse fermarsi Penso, visti i miliardi in ballo, che… - madliber : @SamuelSaiyan @AxxMassimo @MusticaG Il protocollo è stato fatto male con l'arroganza (della federcalcio) dei ricchi… -