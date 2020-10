“Non aggredì i deputati del Movimento 5 stelle”: assolto l’ex parlamentare Dambruoso (Di giovedì 15 ottobre 2020) Stefano Dambruoso non aggredì Loredana Lupo in Parlamento. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Roma che giudicato non colpevole l’ex parlamentare di Scelta civica e questore anziano della Camera, accusato di aggressione ai danni dell’allora deputata dei 5 stelle. Dambruoso venne denunciato dal Movimento5Stelle con l’accusa di aver dato una gomitata in pieno volto a Lupo a Montecitorio. Sei anni dopo è stato assolto. I fatti risalgono al 29-30 gennaio del 2014: la bagarre che scoppiò nelle commissioni, all’indomani del voto sul decreto Imu-Bankitalia. A originare il caos fu la protesta dei deputati grillini a causa dell’interruzione del dibattito – la “ghigliottina“, come fu chiamata – deciso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Stefanonon aggredì Loredana Lupo in Parlamento. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Roma che giudicato non colpevole l’exdi Scelta civica e questore anziano della Camera, accusato di aggressione ai danni dell’allora deputata dei 5 stelle.venne denunciato dal5Stelle con l’accusa di aver dato una gomitata in pieno volto a Lupo a Montecitorio. Sei anni dopo è stato. I fatti risalgono al 29-30 gennaio del 2014: la bagarre che scoppiò nelle commissioni, all’indomani del voto sul decreto Imu-Bankitalia. A originare il caos fu la protesta deigrillini a causa dell’interruzione del dibattito – la “ghigliottina“, come fu chiamata – deciso ...

