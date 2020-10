Nobel per la pace a Mikhail Gorbaciov, così 30 anni fa si ‘celebrava’ la fine della Guerra Fredda. E quella di una grande illusione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Trent’anni fa, era il 16 ottobre del 1990, venne conferito il Nobel per la pace a Mikhail Gorbaciov, allora segretario del Partito Comunista dell’Unione sovietica e presidente dell’Urss (il mandato fu approvato il 15 marzo dello stesso anno) e per tantissimi fu un momento di grandi speranze. Non era trascorso nemmeno un anno da quando era caduto il Muro di Berlino. Appena tredici giorni prima, il 3 ottobre del 1990 c’era stata la riunificazione ufficiale della Germania e il presidente tedesco Richard von Weizsacker, che ho avuto il piacere di conoscere (parlava un ottimo italiano) suggellò l’epocale evento stabilendone la dinamica geopolitica: “E’ giunto il giorno in cui, per la prima volta nella storia, la Germania intera ha trovato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Trent’fa, era il 16 ottobre del 1990, venne conferito ilper la, allora segretario del Partito Comunista dell’Unione sovietica e presidente dell’Urss (il mandato fu approvato il 15 marzo dello stesso anno) e per tantissimi fu un momento di grandi speranze. Non era trascorso nemmeno un anno da quando era caduto il Muro di Berlino. Appena tredici giorni prima, il 3 ottobre del 1990 c’era stata la riunificazione ufficialeGermania e il presidente tedesco Richard von Weizsacker, che ho avuto il piacere di conoscere (parlava un ottimo italiano) suggellò l’epocale evento stabilendone la dinamica geopolitica: “E’ giunto il giorno in cui, per la prima volta nella storia, la Germania intera ha trovato ...

luigidimaio : Oggi ricorre il quarto anniversario della morte di Dario Fo. Premio Nobel per la letteratura, ha saputo raccontare… - carlaruocco1 : #13ottobre di 4 anni fa ci ha lasciati Dario Fo, #Nobel per la letteratura nel 1997. Una volta ci disse: 'Noi non… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #13ottobre 2016 muore Dario #Fo, artista a 360°, premio #Nobel per la letteratura.… - BGarattini : “Gesù fu il primo socialista, il primo che cercò di ottenere condizioni di vita migliori per l’umanità.” #15ottobre… - CapitanoNemo : RT @mostro15119736: A fronte delle 7332 persone contagiate ieri da un virus che “clinicamente non esiste più”, propongo il Nobel per l’inno… -