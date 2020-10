Nioh 2 Darkness in the Capital: il DLC arriva oggi, ecco il trailer di presentazione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Darkness in the Capital, il nuovo DLC di Nioh 2 debutta oggi e noi vi proponiamo un trailer. Avrete nuove armi a disposizione, Yokai con cui vedervela, eventi narrativi inediti e molto altro ancora Il secondo importante DLC di Team Ninja per Nioh 2 è uscito oggi con Darkness in the Capital e potete vedere già il trailer in questo articolo. L’espansione vede il giocatore avventurarsi indietro nel tempo a Heian a Kyoto. Si avrà la possibilità di collaborare con un potente uccisore di demoni e il mago Onmyo per combattere gli Yokai. Potete visionare il trailer di debutto cliccando sul player che vi proponiamo in basso. Nioh 2 Darkness in ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 ottobre 2020)in the, il nuovo DLC di2 debuttae noi vi proponiamo un. Avrete nuove armi a disposizione, Yokai con cui vedervela, eventi narrativi inediti e molto altro ancora Il secondo importante DLC di Team Ninja per2 è uscitoconin thee potete vedere già ilin questo articolo. L’espansione vede il giocatore avventurarsi indietro nel tempo a Heian a Kyoto. Si avrà la possibilità di collaborare con un potente uccisore di demoni e il mago Onmyo per combattere gli Yokai. Potete visionare ildi debutto cliccando sul player che vi proponiamo in basso.in ...

