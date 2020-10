Nidec Asi - Pronte le colonnine per la ricarica veloce di nuova generazione

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La italianaAsi ha consegnato all'Università Federico II di Napoli la prima colonnina Ultra Fast Charger per auto elettriche. L'iniziativa è volta a sperimentare e studiare il sistema in vista di una sua diffusione capillare sul territorio: i ricercatori ne metteranno alla prova sia il funzionamento in varie condizioni sia la compatibilità con i sistemi fotovoltaici, grazie alla presenza di batterie interne da 160 kWh che evitano di dover sempre prelevare energia dalla rete, riducendo quindi il rischio di sovraccarichi.Fino a 320 kW per unadi 15 minuti. La colonnina può essere collegata a reti a bassa o media tensione con un fabbisogno di 50 kW ma può fornire fino a 320 kW di potenza. Questo permette di portare all'80% la carica di una vettura elettrica di...