Nicole Minetti che fine ha fatto? Dopo lo scandalo | una nuova vita

Vi ricordate di Nicole Minetti? Ecco che fine ha fatto l'ex politico che oggi ha cambiato completamente vita: non lo immaginereste mai. Da igienista dentale a donna di successo nel mondo della politica, poi lo scandalo legato a Ruby e l'addio. Il silenzio di Nicole Minetti è durato parecchio, ma adesso sembra proprio che la donna sia tornata.

Da igienista dentale a donna di successo nel mondo della politica, poi lo scandalo legato a Ruby e l’addio. Il silenzio di Nicole Minetti è durato parecchio, ma adesso sembra proprio che la donna sia ...

Nicole Minetti è stata una showgirl e una donna attiva in politica, invischiata nel caso Ruby con Berlusconi: oggi sembra essersi dedicata a Instagram ...

