“Nessuna distanza né mascherina”. Per la moglie di Bonolis si mette male (Di giovedì 15 ottobre 2020) Particolarmente attiva sui social, dove vanta tantissimi follower, Sonia Bruganelli ha di recente pubblicato una foto su Instagram che non è passata inosservata. Ecco cosa è successo. Sonia Bruganelli e il selfie su Instagram Sonia Bruganelli (scopri la sua biografia) è convolata a nozze con Paolo Bonolis nel 2002 e dalla loro storia d’amore sono nati tre … L'articolo “Nessuna distanza né mascherina”. Per la moglie di Bonolis si mette male proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Particolarmente attiva sui social, dove vanta tantissimi follower, Sonia Bruganelli ha di recente pubblicato una foto su Instagram che non è passata inosservata. Ecco cosa è successo. Sonia Bruganelli e il selfie su Instagram Sonia Bruganelli (scopri la sua biografia) è convolata a nozze con Paolonel 2002 e dalla loro storia d’amore sono nati tre … L'articolo “Nessunané mascherina”. Per ladisiproviene da www.meteoweek.com.

MattiaSignorini : @Cartabellotta @GIMBE Continui a blaterare di chiusure senza fare nessuna proposta seria. Sappiamo tutti qual è l'u… - giuliana0320 : La distanza è solo un problema geometrico... Ma l’assenza...quella non la risolvi con nessuna equazione (Cit.) - Dan_passover : @Ruffino_Lorenzo Il problema non è il decreto, le regole vecchie sarebbero state più che sufficienti, il problema s… - CaponeAlex : 'Nessuna distanza né mascherina', Per la moglie di Bonolis si mette male - ritapetrini2 : @HuffPostItalia Fai un giro a Milano Malpensa e poi avrai le idee chiare sul perche' non abbiamo avuto progresso n… -

Ultime Notizie dalla rete : “Nessuna distanza Moreno Cedroni: «Non chiamatemi più giocoliere, è una vita che studio» Corriere della Sera