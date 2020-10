Neonato trovato abbandonato a Verona: è stato ricoverato in terapia intensiva (Di giovedì 15 ottobre 2020) È stato trovato poco dopo la mezzanotte abbandonato all’angolo di una strada, a Verona. È successo nel quartiere di Golosine dove un Neonato, di circa un mese di vita, giaceva a un incrocio nel cuore della notte. È stato trovato da due agenti delle volanti, in pattuglia nella zona, che hanno allertato i sanitari del Suem 118. Gli operatori sanitari lo hanno trasportato in ambulanza all’Ospedale della Donna e del Bambino. Adesso il piccolo è ricoverato in terapia intensiva, ma è in buone condizioni di salute. Sono state avviate anche le indagini per cercare di risalire all’identità dei genitori. L'articolo Neonato trovato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Èpoco dopo la mezzanotteall’angolo di una strada, a. È successo nel quartiere di Golosine dove un, di circa un mese di vita, giaceva a un incrocio nel cuore della notte. Èda due agenti delle volanti, in pattuglia nella zona, che hanno allertato i sanitari del Suem 118. Gli operatori sanitari lo hanno trasportato in ambulanza all’Ospedale della Donna e del Bambino. Adesso il piccolo èin, ma è in buone condizioni di salute. Sono state avviate anche le indagini per cercare di risalire all’identità dei genitori. L'articolo...

