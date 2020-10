Nel Lazio +594 casi, 307 a Roma, e 7 morti La Regione: 'Se curva non scende nuove misure inevitabili' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore nel Lazio sono stati registrati 594 nuovi positivi, di cui 307 a Roma, a fronte del nuovo record di tamponi effettuati: quasi 16mila. Sette i morti nella Regione, 45 i guariti. La ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore nelsono stati registrati 594 nuovi positivi, di cui 307 a, a fronte del nuovo record di tamponi effettuati: quasi 16mila. Sette inella, 45 i guariti. La ...

emergenzavvf : #Maltempo nel Centro-Sud, crollata la porzione di un ponte a Picinisco (FR), coinvolta un’auto e soccorso dai… - fattoquotidiano : “Da un mese non riesco a comunicare con mamma”: la denuncia dei familiari di 40 pazienti di una Rsa nel Lazio - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 3 (grazie a @strange_days_82 e Carlo_bis) La sanità nel Lazio… - bizcommunityit : Coronavirus, a Roma 307 casi: mai così tanti in 24 ore. Sono 594 in totale nel Lazio. I dati del 15 ottobre - RomaReport : RT @max_digiorgio: Dal 18 settembre a oggi, cioè in meno di un mese, i ricoveri in terapia intensiva nel Lazio per #COVID__19 #coronavirus… -