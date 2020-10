Negli Hampton | nella casa in vendita di Samantha di «Sex and the City»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La vita piena di avventure e passioni amorose di Samantha Jones, la “tigre” di Sex and the City, vi ha sempre affascinato? Bene, oggi potreste mettervi un po’ di più nei suoi panni. O meglio, nelle sue stanze. Già, perché l’attrice che la interpreta, Kim Cattrall, ha messo in vendita la propria casa negli Hampton, l’area super esclusiva che si trova all’estremità orientale di Long Island, vicino a New York City.