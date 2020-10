‘Ndrangheta, blitz tra Reggio Calabria e il Trentino: sgominata la cosca Serraino, cinque arresti e beni sequestrati per 13 milioni (Di giovedì 15 ottobre 2020) È scattata alle prime luci dell’alba, in contemporanea a Reggio Calabria e a Trento, la vasta operazione dei carabinieri del Ros che ha portato a cinque provvedimenti di fermo e al sequestro di beni per un valore di 13 milioni di euro. Nel mirino degli inquirenti sono finiti quelli che sono ritenuti essere i vertici, luogotenenti e affiliati alla cosca Serraino della ‘ndrangheta. Ai cinque fermati il procuratore Giovanni Bombardieri e il sostituto della Dda Stefano Musolino contestano l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. I carabinieri del Ros di Reggio Calabria e Trento e gli agenti della squadra mobile reggina stanno eseguendo anche numerose perquisizioni e il sequestro di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) È scattata alle prime luci dell’alba, in contemporanea ae a Trento, la vasta operazione dei carabinieri del Ros che ha portato aprovvedimenti di fermo e al sequestro diper un valore di 13di euro. Nel mirino degli inquirenti sono finiti quelli che sono ritenuti essere i vertici, luogotenenti e affiliati alladella ‘ndrangheta. Aifermati il procuratore Giovanni Bombardieri e il sostituto della Dda Stefano Musolino contestano l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. I carabinieri del Ros die Trento e gli agenti della squadra mobile reggina stanno eseguendo anche numerose perquisizioni e il sequestro di ...

