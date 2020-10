‘Ndrangheta, arrestato un ex assessore di Reggio Calabria: “Era il politico di riferimento della cosca Serraino” (Di giovedì 15 ottobre 2020) C’è anche l’ex assessore comunale di Reggio Calabria Seby Vecchio tra gli arrestati dalla squadra mobile e dai carabinieri del Ros nell’ambito dell’inchiesta Pedigree 2 contro la cosca Serraino. È accusato di associazione mafiosa. Per il procuratore Giovanni Bombardieri e per i sostituti della Dda Stefano Musolino, Sara Amerio e Walter Ignazitto era lui il “politico di riferimento della cosca”. Il clan gli assicurava “consistenti pacchetti di voti in occasione delle elezioni” e lui “sfruttava il ruolo di consigliere e assessore comunale per garantire favori ai membri della cosca di appartenenza e agli esponenti di altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) C’è anche l’excomunale diSeby Vecchio tra gli arrestati dalla squadra mobile e dai carabinieri del Ros nell’ambito dell’inchiesta Pedigree 2 contro laSerraino. È accusato di associazione mafiosa. Per il procuratore Giovanni Bombardieri e per i sostitutiDda Stefano Musolino, Sara Amerio e Walter Ignazitto era lui il “di”. Il clan gli assicurava “consistenti pacchetti di voti in occasione delle elezioni” e lui “sfruttava il ruolo di consigliere ecomunale per garantire favori ai membridi appartenenza e agli esponenti di altre ...

NicolaMorra63 : La collaborazione tra forze di polizia e magistrature di paesi diversi è la.chiave di volta per sconfiggere le mafi… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: ‘Ndrangheta, arrestato un ex assessore di Reggio Calabria: “Era il politico di riferimento della cosca Serraino” https… - cocchi2a : RT @fattoquotidiano: ‘Ndrangheta, arrestato un ex assessore di Reggio Calabria: “Era il politico di riferimento della cosca Serraino” https… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, arrestato un ex assessore di Reggio Calabria: “Era il politico di riferimento della cosca Serraino” - luciomusolino : ‘Ndrangheta, arrestato un ex assessore di Reggio Calabria: “Era il politico di riferimento della cosca Serraino”… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta arrestato Ivana Fava, il marito Nino Creazzo indagato per 'ndragheta: "Sono con lo Stato" Corriere della Sera