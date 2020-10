Navalny, le sanzioni dell'Unione europea colpiscono il Cremlino (Di giovedì 15 ottobre 2020) I nomi dei soggetti colpiti dalle sanzioni sono comparsi sulla Gazzetta ufficiale Ue: le persone in questione sono ritenute coinvolte nel tentativo di avvelenamento dell'oppositore russo Aleksey ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 ottobre 2020) I nomi dei soggetti colpiti dallesono comparsi sulla Gazzetta ufficiale Ue: le persone in questione sono ritenute coinvolte nel tentativo di avvelenamento'oppositore russo Aleksey ...

ilfoglio_it : L'Ue ha deciso di imporre una serie di sanzioni alla Russia per l'avvelenamento dell'oppositore Alexei Navalny. La… - Piu_Europa : Raggiunto in Ue accordo su proposta franco-tedesca per sanzioni a Russia per avvelenamento #Navalny. In scorsi gior… - stregapoeta : L’Unione Europea ha sanzionato sei funzionari russi per l’avvelenamento di Navalny - dieffepi : RT @Geopoliticainfo: ????????L'Unione europea ha adottato sanzioni contro sei persone e un'organizzazione russa coinvolte nel tentativo di assa… - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Navalny, le sanzioni dell'Unione europea colpiscono il Cremlino -