Navalny | ecco le sanzioni dell’Unione europea | colpite sei persone vicine a Putin

(Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Unioneha adottatocontro seial presidente russo Vladimirper l’avvelenamento dell’oppositore del Cremlino Alexey. Ad annunciare la decisione dell’Ue è stato il portavoce del servizio per l’azione esterna della Commissione. I nomi dei soggetti colpiti dallesono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale Ue: lein questione sono ritenute coinvolte nel tentativo di avvelenamento dell’oppositore russo. Si tratta in particolare di Andreï Yarin, capo della direzione per gli affari interni dell’amministrazione presidenziale, del suo braccio destro Sergeï Kirienko, del vice ministro della Difesa Pavel Popov e di altri tre funzionari. ...