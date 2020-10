Nasce il campionato “Primavera 3” | Palermo inserito nel Girone G | il calendario

Leggi su mediagol

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Nascono i campionati "Primavera 3" e "Primavera 4".Nei giorni scorsi, è stata accolta favorevolmente la proposta della Lega Italiana Calcio Professionistico di riforma delNazionale Giovanile "Dante Berretti" con l’istituzione dei due nuovi campionati, dedicati ai giovani e alla loro valorizzazione."Sono contento della nascita dei campionati Primavera 3 e Primavera 4 - ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli -. Saranno molto importanti, in particolare, per la formazione di giovani per le Nazionali. Si apre così una competitività maggiore. Ringrazio il Presidente Gravina che ha lavorato con lungimiranza ed i Presidenti Dal Pino e Balata perché così si ragiona a sistema e si fa bene al calcio. Con questa decisione esaltiamo la nostra mission, quella per cui ci battiamo da sempre: siamo Serie C che ...