Napoli, fermato dalla Polizia senza mascherina: prende a calci gli agenti (Di giovedì 15 ottobre 2020) A Napoli un uomo è stato fermato dalla Polizia perché non indossava la mascherina. Aggredisce fisicamente gli agenti, che lo arrestano. A Napoli, lungo la via Circumvallazione Esterna, nella zona di Scampia, gli agenti della Polizia si sono visti costretti ad arrestare un uomo di 32 anni, per una serie di infrazioni sulla legge.

