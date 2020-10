Napoli Est | consigliere municipale positivo al Covid

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Positivo alStefano Marzatico,della sesta municipalità di, restano chiusi gli uffici di via Atripaldi a San Giovanni a Teduccio. Previste sanificazioni dei locali per la giornata di oggi e domani, 16 ottobre. Mentre restano in funzione gli uffici di Barra e Ponticelli. A rendere nota la sua positività al coronavirus è stato lo stessodiEst. “Ho appreso – spiega il conigliere di Forza Italia – poc’anzi, purtroppo, della mia positività al. Chiunque abbia avuto contatti negli ultimi giorni con il sottoscritto adotti le dovute cautele. Bisogna dirlo e non nasconderlo altrimenti la catena non si spezza mai”. L'articolo ...