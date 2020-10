Napoli, De Laurentiis pensa anche al tribunale civile (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a ricorrere in appello anche nei tribunali civili dopo la decisione del Giudice Sportivo. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è già al lavoro con il legale della società Mattia Grassani per ricorrere in appello contro la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione inflitto dal Giudice Sportivo. Il primo passo sarà la Corte Federale d’Appello della FIGC dopo di che, nel caso in cui il verdetto di primo grado venisse confermato, si passerebbe al Coni e al Tar. Inoltre, secondo Repubblica De Laurentiis, è pronto a portare la vicenda nei tribunali civili pur di cancellare il verdetto di ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il presidente delAurelio Deè pronto a ricorrere in appellonei tribunali civili dopo la decisione del Giudice Sportivo. Il presidente delAurelio Deè già al lavoro con il legale della società Mattia Grassani per ricorrere in appello contro la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione inflitto dal Giudice Sportivo. Il primo passo sarà la Corte Federale d’Appello della FIGC dopo di che, nel caso in cui il verdetto di primo grado venisse confermato, si passerebbe al Coni e al Tar. Inoltre, secondo Repubblica De, è pronto a portare la vicenda nei tribunali civili pur di cancellare il verdetto di ieri. Leggi su Calcionews24.com

SkyTG24 : #Napoli, multa e patente ritirata al figlio di Aurelio De Laurentiis - cn1926it : #JuventusNapoli 3-0 a tavolino, #DeLaurentiis si aspettava il KO: fiducia a #CONI e #TAR - Dalla_SerieA : Calciomercato, il retroscena su Fabian Ruiz-Atletico Madrid - - GianfrancoRyoma : @marianocervone @FAlb379 @EnricoTurcato @SerieA Quindi il Napoli non giocherà se non senza positivi? Perché questo… - tal_Marco : @massimozampini @demagistris Tutti i me compreso stanno male interpretando questo tweet che dice una cosa fondament… -