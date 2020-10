Napoli, da martedì tamponi solo per chi è indicato dal medico curante (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’obiettivo dichiarato è quello di indirizzare i tamponi soltanto dove ci sono maggiori probabilità di riscontrare un possibile positivo al coronavirus. Per questo motivo, per quanto riguarda la città di Napoli, i test saranno effettuati soltanto a chi viene indicato dal medico curante. Ad annunciarlo è il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva. Tutelare la salute dei cittadini è la nostra priorità, per riuscirci dobbiamo fare in modo che i tamponi vengano fatti solo a chi ne ha realmente bisogno e quindi con una prescrizione del medico curante, nel rispetto di quanto definito con la Circolare del Ministero della Salute n°32850 del 12 ottobre ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’obiettivo dichiarato è quello di indirizzare isoltanto dove ci sono maggiori probabilità di riscontrare un possibile positivo al coronavirus. Per questo motivo, per quanto riguarda la città di, i test saranno effettuati soltanto a chi vienedal. Ad annunciarlo è il direttore generale dell’Asl1 Centro, Ciro Verdoliva. Tutelare la salute dei cittadini è la nostra priorità, per riuscirci dobbiamo fare in modo che ivengano fattia chi ne ha realmente bisogno e quindi con una prescrizione del, nel rispetto di quanto definito con la Circolare del Ministero della Salute n°32850 del 12 ottobre ...

