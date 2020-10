Napoli-Atalanta, per Gattuso niente conferenza stampa della vigilia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alle 15:00 di sabato 17 ottobre il Napoli ospiterà l’Atalanta nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A 2020/2021. Al San Paolo è tutto pronto per un big match che sarà presentato alla vigilia solo da Gian Piero Gasperini. Infatti, l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso non parlerà ai microfoni della stampa in conferenza. Una abitudine che per il club partenopeo è ormai prassi a partire dall’inizio di questa stagione. Il tecnico tornerà quindi a parlare nel post partita del match del San Paolo. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alle 15:00 di sabato 17 ottobre ilospiterà l’nel primo anticipoquarta giornata di Serie A 2020/2021. Al San Paolo è tutto pronto per un big match che sarà presentato allasolo da Gian Piero Gasperini. Infatti, l’allenatore delGennaronon parlerà ai microfoniin. Una abitudine che per il club partenopeo è ormai prassi a partire dall’inizio di questa stagione. Il tecnico tornerà quindi a parlare nel post partita del match del San Paolo.

