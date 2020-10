Napoli, ass. Borriello: «No ai mille tifosi contro l’Atalanta» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ciro Borriello ha parlato della presenza dei tifosi al San Paolo durante Napoli-Atalanta Ciro Borriello, assessore allo Sport per il Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla presenza dei tifosi sulle tribune del San Paolo per la partita di sabato tra gli azzurri e l’Atalanta. «Credo che si vada verso una modifica dei mille spettatori, a oggi non ci sono le condizioni. Chiudere le scuole è un segnale importante, il Ministro Azzolina si è spesa tanto in questa settimana, qui con un contagio importante chiudiamo, ci sono dati difficili e allarmanti da interpretare. Il problema è l’indice di contagio, l’asintomatico può contagiare un’altra persona. Il sindaco ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ciroha parlato della presenza deial San Paolo durante-Atalanta Ciro, assessore allo Sport per il Comune di, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissin merito alla presenza deisulle tribune del San Paolo per la partita di sabato tra gli azzurri e l’Atalanta. «Credo che si vada verso una modifica deispettatori, a oggi non ci sono le condizioni. Chiudere le scuole è un segnale importante, il Ministro Azzolina si è spesa tanto in questa settimana, qui con un contagio importante chiudiamo, ci sono dati difficili e allarmanti da interpretare. Il problema è l’indice di contagio, l’asintomatico può contagiare un’altra persona. Il sindaco ...

NCN_it : ASS. #BORRIELLO ANNUNCIA: «#NAPOLI-#ATALANTA CON MILLE SPETTATORI? AD OGGI NON CI SONO LE CONDIZIONI»… - TuttoMercatoWeb : Napoli, ass. Borriello: 'Con l'Atalanta no a mille tifosi. 3-0 a tavolino? Da Repubblica delle banane' - Yogaolic : RT @kisskissnapoli: Ass. Sport Comune #Napoli, Borriello: “Vista l’evoluzione della curva dei contagi, per #NapoliAtalanta sará molto diffi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Ass. Borriello: 'Vista l’evoluzione dei contagi, per Napoli-Atalanta sarà difficile avere mille spet… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Ass. Borriello: 'Vista l’evoluzione dei contagi, per Napoli-Atalanta sarà difficile avere mille spet… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ass Napoli, ass. Borriello: «No ai mille tifosi contro l’Atalanta»

Ciro Borriello, assessore allo Sport per il Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla presenza dei tifosi sulle tribune del San Paolo per la partita di sabato ...

COMUNE DI NAPOLI - Ass. Borriello: "Vista l’evoluzione dei contagi, per Napoli-Atalanta sarà difficile avere mille spettatori sugli spalti"

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione sportiva Radio Goal: "Credo che si vada ve ...

Ciro Borriello, assessore allo Sport per il Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla presenza dei tifosi sulle tribune del San Paolo per la partita di sabato ...Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione sportiva Radio Goal: "Credo che si vada ve ...