Nagorno Karabakh, nuovi scontri: "Non si rimanga indifferenti alla tragedia"

Il cessate il fuoco faticosamente concordato e mediato dalla Russia la scorsa settimana, è durato appena poche ore: già nella giornata di sabato 10 ottobre infatti il conflitto nel Nagorno Karabakh era ripreso in tutta la sua violenza, tra bombardamenti e nuove schermaglie anche a terra. Gli armeni si difendono come possono, gli azerbaigiani attaccano …

