Museo di Roma in Trastevere | nella mostra fotografica di Massimo Siragusa anche Il Tempo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Gli scatti di" che apre domani al pubblico neldiin. L'edicola ritratta nelle foto si trova in via Flaminia. L'artista attraverso circa cento fotografie a colori, racconta la periferia della Capitale e le sue molteplici contraddizioni. L'esposizione è curata da Giovanna Calvenzi e resterà aperta fino al 10 gennaio 2021.

Dal "Giornale" dell'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato in Roma, possiamo leggere ... romana e rinascimentale. Musei, chiese, palazzi, strade e vicoli: basta guardarsi intorno per rivivere ...