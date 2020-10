MSC Pesca Sostenibile lancia il fondo “Ocean Stewardship Fund” 2021: un milione di sterline per la pesca sostenibile (Di giovedì 15 ottobre 2020) Marine Stewardship Council (MSC), organizzazione non-profit che da oltre 20 anni lavora per promuovere la pesca sostenibile a salvaguardia della salute degli oceani, responsabile del più importante programma di certificazione ittica sostenibile a livello mondiale, invita attività di pesca, ONG e ricercatori a presentare domanda per ricevere finanziamenti dal suo Ocean Stewardship Fund (OSF), un fondo dedicato a promuovere miglioramenti concreti nell’ambito della pesca sostenibile. Finanziamenti per un totale di 1 milione di sterline sono disponibili per progetti di valore ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) MarineCouncil (MSC), organizzazione non-profit che da oltre 20 anni lavora per promuovere laa salvaguardia della salute degli oceani, responsabile del più importante programma di certificazione itticaa livello mondiale, invita attività di, ONG e ricercatori a presentare domanda per ricevere finanziamenti dal suo OceanFund (OSF), undedicato a promuovere miglioramenti concreti nell’ambito della. Finanziamenti per un totale di 1disono disponibili per progetti di valore ...

