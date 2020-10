Mr Crocodile Dundee | il film che ha divertito tantissime generazioni

Leggi su youmovies

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Questo articolo . Correva l’anno 1986 quando Peter Faiman diventava famoso in tutto il mondo con Mr, ormai leggenda del cinema. Ilcreò un vero fenomeno di massa ed è ad oggi tra ipiù citati in caso di commedia; un successo imprevisto per il regista australiano, che aveva avuto fin lì modesta fortuna …