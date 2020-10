Mountain bike, Europei 2020: Italia mostruosa nel team-relay! Medaglia d’oro, battuta la Francia campionessa del mondo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Capolavoro tricolore nella giornata d’apertura degli Europei di Mountain bike 2020, iniziati oggi in quel di Monte Ceneri (Svizzera). Come di consueto a far scattare la manifestazione, che ha succeduto di pochi giorni i Mondiali di Leogang, c’è la prova a squadre, il team relay, che vedeva per ogni nazionale schierati sei atleti (un uomo ed una donna per ogni categoria, cioè élite, under 23 e junior). L’Italia è riuscita ad imporsi con la squadra formata da Luca Braidot, Eva Lechner, Filippo Agostinacchio, Nicole Pesse, Marika Tovo e Juri Zanotti. Una sfida emozionante con la Francia grande favorita della vigilia ed iridata in carica: un super Zanotti è riuscito a resistere alla rimonta transalpina guidata dal ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Capolavoro tricolore nella giornata d’apertura deglidi, iniziati oggi in quel di Monte Ceneri (Svizzera). Come di consueto a far scattare la manifestazione, che ha succeduto di pochi giorni i Mondiali di Leogang, c’è la prova a squadre, ilrelay, che vedeva per ogni nazionale schierati sei atleti (un uomo ed una donna per ogni categoria, cioè élite, under 23 e junior). L’è riuscita ad imporsi con la squadra formata da Luca Braidot, Eva Lechner, Filippo Agostinacchio, Nicole Pesse, Marika Tovo e Juri Zanotti. Una sfida emozionante con lagrande favorita della vigilia ed iridata in carica: un super Zanotti è riuscito a resistere alla rimonta transalpina guidata dal ...

