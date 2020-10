MotoGP GP Aragon 2020, Alex Marquez: “Il podio di Le Mans mi dà grandi motivazioni” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Sicuramente il risultato di Le Mans è molto importante per noi. Ho colto l’opportunità e sono andato al massimo in tutti i giri. Da Misano abbiamo trovato la strada giusta, mentre il podio in Francia mi dà ulteriori motivazioni per continuare a migliorare. Ad Aragon cercheremo di fare bene, anche se in qualifica soffriamo ancora troppo”. Lo ha detto Alex Marquez, fratello di Marc, in conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Aragon di MotoGP. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Sicuramente il risultato di Leè molto importante per noi. Ho colto l’opportunità e sono andato al massimo in tutti i giri. Da Misano abbiamo trovato la strada giusta, mentre ilin Francia mi dà ulteriori motivazioni per continuare a migliorare. Adcercheremo di fare bene, anche se in qualifica soffriamo ancora troppo”. Lo ha detto, fratello di Marc, in conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio didi

