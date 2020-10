MotoGp Aragon 2020 | mondiale incertissimo | reazione Yamaha? Rossi positivo al Coronavirus

Leggi su infobetting

(Di giovedì 15 ottobre 2020)– Latorna in Spagna per le due gare consecutive sul tracciato dicon ilche continua a offrire sorprese dopo la vittoria di Petrucci a Le Mans e quattro piloti in un arco ristretto di punti. Vediamo quote e piloti favoriti per la gara di domenica. Non ci … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici