Morte Santelli, il Crotone: “Cordoglio e vicinanza per questa tragica notizia” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il presidente del Crotone Gianni Vrenna e l’intero club ha espresso il proprio cordoglio in seguito alla Morte improvvisa della governatrice della Calabria Jole Santelli, deceduta quest’oggi nella sua abitazione a 51 anni per via delle conseguenze di un tumore: “Alla famiglia della governatrice e ai suoi cari vanno i più profondi sentimenti di cordoglio e di vicinanza per questa tragica quanto improvvisa notizia”, si legge in una nota del club rossoblu. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il presidente delGianni Vrenna e l’intero club ha espresso il proprio cordoglio in seguito allaimprovvisa della governatrice della Calabria Jole, deceduta quest’oggi nella sua abitazione a 51 anni per via delle conseguenze di un tumore: “Alla famiglia della governatrice e ai suoi cari vanno i più profondi sentimenti di cordoglio e diperquanto improvvisa notizia”, si legge in una nota del club rossoblu.

GabrieleMuccino : Sconvolto dalla morte della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Recentemente ho realizzato una campagn… - luigidimaio : Una notizia che sconvolge tutti. La morte di Jole Santelli, eletta meno di un anno fa presidente della Regione Cala… - virginiaraggi : Cordoglio per la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Roma è vicina ai familiari in questo momento di grande dolore. - rednailsgirl : Ah ma quindi se una persona è di orientamento politico diverso e non condivideva le sue mosse politiche, ora non pu… - IlM5s : RT @luigidimaio: Una notizia che sconvolge tutti. La morte di Jole Santelli, eletta meno di un anno fa presidente della Regione Calabria, c… -