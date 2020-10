Morte Jole Santelli, il Cosenza annulla presentazione maglie in segno di rispetto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il mondo politico italiano è stato colpito in queste ore dal lutto. Trovata morta questa mattina Jole Santelli, 51enne governatrice della Calabria, vittima di un male incurabile. Anche il mondo del calcio è rimasto particolarmente colpito tanto che il Cosenza, in segno di rispetto, ha voluto rinviare la diffusione della presentazione ufficiale delle nuove maglie che è andata in scena nelle scorse ore ma che sarebbe dovuta essere trasmessa via social quest'oggi.Cosenza, il messaggio di cordoglio per Jole SantelliIn segno di rispetto il Cosenza ha deciso di rinviare la presentazione delle nuove maglie per la nuova ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il mondo politico italiano è stato colpito in queste ore dal lutto. Trovata morta questa mattina, 51enne governatrice della Calabria, vittima di un male incurabile. Anche il mondo del calcio è rimasto particolarmente colpito tanto che il, indi, ha voluto rinviare la diffusione dellaufficiale delle nuoveche è andata in scena nelle scorse ore ma che sarebbe dovuta essere trasmessa via social quest'oggi., il messaggio di cordoglio perIndiilha deciso di rinviare ladelle nuoveper la nuova ...

virginiaraggi : Cordoglio per la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Roma è vicina ai familiari in questo momento di grande dolore. - AzzolinaLucia : Ho appreso poco fa la tragica notizia della morte della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Alla sua… - fattoquotidiano : Alla Camera arriva la notizia della morte di Jole Santelli, per lei un minuto di silenzio e un lungo applauso: “Sia… - CosenzaChannel : Anche il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe #Conte esprime sgomento e incredulità per la morte del pre… - enricoparenti2 : RT @marioadinolfi: La notizia della morte di Jole Santelli è davvero durissima da sopportare, era un’amica, una gran donna impegnata nelle… -