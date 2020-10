Morte Jole Santelli, il cordoglio della politica. Berlusconi: “Era un’amica sincera” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una giornata di lutto per la politica italiana che si è trovata a fare i conti con la Morte improvvisa della Presidente della Regione Calabra, Jole Santelli, scomparsa a causa di quello che sembra essere stato un arresto cardiocircolatorio. Una notizia che ha lasciato interdetti amici, colleghi, familiari chiusisi nel dolore più profondo. Tantissimi i messaggi dal mondo della politica in ricordo e omaggio della 51enne. Jole Santelli, malata da tempo: la Morte per un arresto cardiaco Aveva deciso di continuare a lavorare come se nulla fosse e, come voleva, ha lavorato fino all’ultimo minuto. È morta a 51 anni Jole ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una giornata di lutto per laitaliana che si è trovata a fare i conti con laimprovvisaPresidenteRegione Calabra,, scomparsa a causa di quello che sembra essere stato un arresto cardiocircolatorio. Una notizia che ha lasciato interdetti amici, colleghi, familiari chiusisi nel dolore più profondo. Tantissimi i messaggi dal mondoin ricordo e omaggio51enne., malata da tempo: laper un arresto cardiaco Aveva deciso di continuare a lavorare come se nulla fosse e, come voleva, ha lavorato fino all’ultimo minuto. È morta a 51 anni...

luigidimaio : Una notizia che sconvolge tutti. La morte di Jole Santelli, eletta meno di un anno fa presidente della Regione Cala… - GabrieleMuccino : Sconvolto dalla morte della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Recentemente ho realizzato una campagn… - virginiaraggi : Cordoglio per la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Roma è vicina ai familiari in questo momento di grande dolore. - Czinforma : - infoitinterno : Morte Jole Santelli, così parlava della sua malattia 'non voglio che mi perseguiti' -