Mortal Kombat 11 Ultimate celebra il ritorno del semidio Rain in un nuovo trailer

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Attraverso un comunicato stampa Warner Bros. Games e NetherRealm Studios svelano ildi11che annuncia ildi, ilEdeniano.Figlio del dio Argus, Protettore divino di Edenia,detiene un potere magico che gli consente di sfruttare l'acqua e i fulmini, aprire fratture dimensionali su un regno acquatico precedentemente sconosciuto e liquefarsi per evitare attacchi; inoltre, possiede una katanae per squarciare e trafiggere gli avversari mentre si batte per il suo posto nel pantheon di Edenia.si unisce il 17 novembre ai combattenti giocabili in11e ...