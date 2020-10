Morta Veronica Franco, fece emozionare con Hallelujah a Tu si que vales (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sul palco di Tu sì que vales in sedia a rotelle aveva cantato in maniera straordinaria e commovente Hallelujah di Leonard Cohen già gravemente malata. Ora è Morta Veronica Franco la sua malattia ha avuto la meglio. La ragazza di 19 anni combatteva da due anni per una grave forma di leucemia contro cui non aveva potuto nulla persino la donazione del midollo da parte della sorella. Come aveva raccontato lei stessa durante lo show di Canale 5 suscitando la commozione generale. Addio Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sul palco di Tu sì quein sedia a rotelle aveva cantato in maniera straordinaria e commoventedi Leonard Cohen già gravemente malata. Ora èla sua malattia ha avuto la meglio. La ragazza di 19 anni combatteva da due anni per una grave forma di leucemia contro cui non aveva potuto nulla persino la donazione del midollo da parte della sorella. Come aveva raccontato lei stessa durante lo show di Canale 5 suscitando la commozione generale. Addio

