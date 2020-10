Morta presidente della Regione Calabria Jole Santelli

TgLa7 : === E' morta la presidente della #Calabria Jole Santelli - MediasetTgcom24 : E' MORTA JOLE SANTELLI, PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - Agenzia_Ansa : E' morta Jole #Santelli, presidente della Regione #Calabria Aveva 52 anni, da anni era malata di cancro. #ANSA… - spocchianerazz1 : RT @MediasetTgcom24: E' MORTA JOLE SANTELLI, PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - jobwithinternet : RT @GiancarloDeRisi: È morta Jole Santelli, governatrice della Regione Calabria. Grande emozione nel centrodestra -

Ultime Notizie dalla rete : Morta presidente

In campo e al fianco di Silvio Berlusconi fin da quando, nel 1994, il Cavaliere “scese in campo” fondando Forza Italia e cambiando per sempre la politica italiana. Jole Santelli, la donna che ha ...E' deceduta nella notte, nella sua abitazione di Cosenza, Jole Santelli, governatrice della Calabria. La Santelli, Presidente della Regione dal 15 febbraio 2020, avrebbe avuto un malore. Aveva 52 anni ...