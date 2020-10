Morta per overdose il giorno del diciottesimo: “L’eroina era il suo regalo di compleanno” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Morta per overdose il giorno del diciottesimo. “Era il regalo che aveva chiesto per il suo compleanno. Per lei era la prima volta”. Così agli inquirenti Francesco, 21 anni, il fidanzato di Chiara Previtali, la studentessa di Amelia Morta la notte del 9 ottobre per overdose di eroina, mentre festeggiava il suo compleanno col fidanzato. Il ventunenne è indagato per omissione di soccorso per non aver allertato in tempo il 118. “Era il regalo che aveva chiesto per il suo compleanno. Per lei era la prima volta”. Sono le parole di Francesco il fidanzato di Maria Chiara Previtali, la ragazza Morta nel giorno del suo diciottesimo compleanno per ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020)perildel. “Era ilche aveva chiesto per il suo compleanno. Per lei era la prima volta”. Così agli inquirenti Francesco, 21 anni, il fidanzato di Chiara Previtali, la studentessa di Ameliala notte del 9 ottobre perdi eroina, mentre festeggiava il suo compleanno col fidanzato. Il ventunenne è indagato per omissione di soccorso per non aver allertato in tempo il 118. “Era ilche aveva chiesto per il suo compleanno. Per lei era la prima volta”. Sono le parole di Francesco il fidanzato di Maria Chiara Previtali, la ragazzaneldel suocompleanno per ...

