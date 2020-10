Morta Jole Santelli | presidente della Regione Calabria

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ènella sua abitazione di Cosenza, la. Avrebbe compiuto 52 anni a dicembre. La governatrice, ed ex deputata di Forza Italia, da tempo combatteva contro un tumore. Era stata elettaa febbraio scorso a capo di una coalizione di centrodestra ed era entrata nella storia come primadidonna in. Immediati e trasversali i messaggi di cordoglio da parte di tutti gli esponentipolitica e delle istituzioni.SENATO"Desidero ricordare una grande donna che oggi ci ha prematuramente lasciato:. ...