Morta all’improvviso Jole Santelli, presidente della Calabria (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, è morta improvvisamente giovedì mattina nella sua abitazione, a Cosenza. L’esponente politica 51enne era malata di tumore, ma la causa del suo decesso potrebbe essere di natura cardiaca. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Ex parlamentare di Forza Italia, era stata eletta nello scorso gennaio per il centrodestra. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, è morta improvvisamente giovedì mattina nella sua abitazione, a Cosenza. L’esponente politica 51enne era malata di tumore, ma la causa del suo decesso potrebbe essere di natura cardiaca. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Ex parlamentare di Forza Italia, era stata eletta nello scorso gennaio per il centrodestra.

