Mørkredd è un oscuro puzzle co-op in arrivo in esclusiva console su Xbox Series X S e Game Pass

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Mettete alla prova le vostre abilità e svelate i segreti di un mondocon Mørkredd. Aspyr e Hypers hanno annunciato oggi Mørkredd, un innovativocooperativo, insuX/S (eOne) comequesto dicembre. Mørkredd sarà lanciato anche su PC Windows 10 e Steam.In Mørkredd si potrà giocare in single-player, ma bisognerà padroneggiare i controlli di due personaggi contemporaneamente o farsi aiutare da un amico per la modalità cooperativa per 2 giocatori.Leggi altro...