Morbo di Crohn | tutte le informazioni sui sintomi | le cause e la diagnosi della malattia

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Cos’è ladi? Ildiè unainfiammatoria dell’apparato digerente che colpisce generalmente l’intestino ma può manifestarsi in qualsiasi area del sistema gastrico-intestinale dalla bocca all’estremità del retto (ano). Di origine sconosciuta , è unacronica che ha una componente autoimmune in cui il sistema di difesa dell’individuo attacca il proprio intestino, producendo infiammazione. Questa dilatazione provoca il restringimento del condotto, facendo sì che cibo e feci passino più lentamente attraverso il tubo digerente o addirittura si blocchino. Per quanto riguarda la sua incidenza, è una patologia che colpisce allo ...